Paola, consegnati beni alimentari di prima necessità dopo la cena solidale di "La Migliore Calabria"

Consegnati a Paola i beni alimentari di prima necessità acquistati grazie al ricavato della cena solidale di fine anno, organizzata da l’associazione La Migliore Calabria e dal locale circolo del Partito Democratico, e donati a chi è più in difficoltà, grazie alla collaborazione delle Parrocchie.

“Abbiamo consegnato, alle parrocchie della Città, i prodotti alimentari per le famiglie bisognose, acquistati con il ricavato della nostra cena solidale.

Grazie a padre Aurelio Marino, a don Bruno Di Domenico e don Antonio Adamo per la preziosa collaborazione”. È quanto affermano gli organizzatori che come ogni anno pongono al centro della loro attività l’attenzione verso chi è più in difficoltà. “Regalare un momento di gioia - concludono - è ciò che di più bello si può dare, perché come diceva Madre Teresa di Calcutta «Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno»”.