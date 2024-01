Al via la demolizione dei loculi abusivi nel cimitero di Corigliano

L’offensiva del Comune. Sono iniziate le demolizioni delle cappelle abusive nel cimitero di Corigliano. L’azione era stata annunciata da tempo dall’assessore al ramo, Damiano Viteritti, il quale aveva fatto presente la volontà dell’esecutivo di mettere ordine in capo alle attività afferenti l’area cimiteriale e i servizi annessi: dalle concessioni per la vendita al pubblico dei fiori, anche queste già oggetto di indagine e di denunce, fino all’edilizia interna per la realizzazione di loculi e cappelle.

Era infatti emerso come si stava procedendo a costruire senza le relative autorizzazioni. Da controlli effettuati in questi ultimi anni pare infatti fosse emerso che vi era stata una assegnazione di lotti sprovvisti di titolo autorizzativo, che risultavano di fatto abusivi. Per di più pare che si trattasse di lotti neanche previsti nella planimetria dell’area cimiteriale.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria