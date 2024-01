Neve a Lorica, riaprono domani le piste da sci

Da domani le piste Valle Inferno 1 e Valle Inferno 2 di Lorica saranno aperte. Ne danno notizia le Ferrovie della Calabria.

La neve caduta copiosa negli ultimi giorni ha permesso agli operatori di mettere in sicurezza le piste di Botte Donato mentre per quelle di rientro e del Cavaliere la neve non è ancora sufficiente. Si comunica inoltre che attraverso la pagina ufficiale Fb “Impianti Lorica Ferrovie della Calabria” saranno tempestivamente diramate le comunicazioni riguardanti lo stato d’uso delle piste di Lorica.

Gli impianti con la cabinovia sono in funzione dal 22 dicembre scorso. Si sperava in una nevicata più abbondante per aprire le piste e gli operai hanno lavorato intensamente per averle in piena efficienza per gli appassionati. Dalla pagina social di Ferrovie della Calabria riservata alla struttura sportiva della località turistica silana, la stessa azienda che gestisce gli impianti, ieri mattina, hanno fatto sapere che «i lavori procedono per la messa in sicurezza e la regolarità dei servizi dalle 10 alle 16».

