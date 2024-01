Grave incidente sulla SS 534 a Cassano. Un ferito trasportato in elisoccorso a Cosenza

Un incidente si è verificato nella mattinata di ieri lungo la Statale 534 di Cammarata e degli Stombi, lungo la carreggiata nord (direzione Autostrada A2) all'altezza dello svincolo di Cassano Jonio - Doria. Un tamponamento che ha visto coinvolti un furgone e un mezzo pesante e all'esito del quale è rimasta ferita una persona. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi e la postazione del 118 che ha richiesto l'intervento immediato dell'elisoccorso di Cosenza per il trasferimento d'urgenza del ferito che, da quanto s’è appreso, non versa in gravi condizioni.

Ad operare anche le forze dell'ordine e le squadre di Anas che hanno, in un primo momento, chiuso al traffico l'intera carreggiata Nord per poi riaprirla parzialmente dopo alcuni minuti e riaprirla completamente dopo la rimozione dei mezzi. Il tutto si è svolto senza particolari disagi alla circolazione.