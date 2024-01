Disagi a scuola: a Corigliano Rossano nelle aule al gelo, lezioni di 50 minuti e turnazioni

Riduzione dell’ora di lezione a 50 minuti a partire da ieri e turnazione delle classi nelle aule e negli ambienti scolastici più riscaldati o forniti di condizionatori seguendo il piano già attuato nei giorni scorsi. Sono questi alcuni dei provvedimenti adottati dal consiglio di istituto del plesso di via de Florio che ospita il liceo scientifico e liceo linguistico di Rossano a seguito del perdurare del mancato funzionamento dei termosifoni, mentre il dirigente scolastico Pistoia, che si era mosso in maniera tempestiva nei confronti della Provincia, interviene per chiarire alcuni passaggi della vicenda che fanno emergere l’immobilismo dell’ente provinciale riguardo al problema più volte manifestato. Come è noto il disagio è iniziato già a fine novembre scorso e la cosa è stata subito segnalata alla Provincia di Cosenza, come anche l’aggravarsi delle continue perdite d’acqua dalle tubazioni dell’impianto a dicembre. «Nonostante i lavori realizzati dalla ditta incaricata dalla Provincia, spiega Pistoia, il problema – per stessa ammissione dell’Ente – non è stato risolto».

