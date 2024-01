Paura a Santa Maria del Cedro, 50enne cerca di attizzare il fuoco nel camino e si ustiona

Una donna di 50 anni si è ustionata nel tardo pomeriggio di oggi mentre era intenta a accendere con liquido infiammabile il camino nella sua abitazione. Le fiamme le hanno provocato serie ustioni in diverse parti del corpo. È stata soccorsa poi dal personale del 118 e portata in Ospedale. Sul posto è giunta anche una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Scalea che ha provveduto a mettere in sicurezza l’abitazione interessata dall’incendio. La donna è stata poi condotta nel Centro Grandi ustionati di Bari.