Corigliano Rossano, rubati dieci computer nel Liceo “Colosimo”

Ennesimo furto di strumenti informatici in una scuola cittadina. È avvenuto nella notte tra domenica e lunedì nel Liceo Classico “Giovanni Colosimo”, che ha sede nel centro storico di Corigliano. Torna così a colpire la banda dei pc delle scuole che da qualche tempo, e soprattutto negli ultimi mesi, sta depredando gli istituti scolastici cittadini dei suoi importanti supporti informatici, facendo razzia anche in qualche comune limitrofo. A quanto si è appreso sono stati asportati ben 10 notebook acquistati di recente. I ladri hanno approfittato del giorno di festa per agire indisturbati, forzando una finestra e riuscendo a penetrare all’interno dell’istituto. Lo schema seguito è quello identico ricostruito per gli altri episodi di furto avvenuti negli istituti scolastici della zona. Agire di notte, andare a colpo sicuro, entrare nei laboratori informatici e portare via i pc. In alcuni casi i ladri erano anche riusciti o ad eludere le telecamere di sorveglianza o a metterle fuori uso. In questo caso sembra però che le telecamere in uso alla scuola siano riuscite ad immortalarli, però i volti erano coperti da passamontagna.

