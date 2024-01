Lorica, la neve si è sciolta: chiuse le piste di sci

Temperatura in rialzo anche in Sila, dove di conseguenza si registra un alto tasso di umidità: la situazione climatica compromette il mantenimento dell’innevamento delle piste sciistiche del comprensorio di Lorica. Ferrovie della Calabria, azienda che gestisce l’impianto sportivo, in una nota, ha comunicato la chiusura di tutte le piste proprio a causa delle condizioni meteo previste anche per la giornata di oggi. Attualmente non ci sono le condizioni per garantire – come si legge nella nota emessa dal gestore – la massima sicurezza e la salvaguardia della incolumità delle persone. Ferrovie della Calabria ha assicurato che, nei prossimi giorni, sarà diffuso un comunicato “per fornire all’utenza tutti gli aggiornamenti sulla prossima riapertura delle piste”, che, ovviamente, dipenderà da un sufficiente abbassamento delle temperature, vale a dire da condizioni meteorologiche migliori tali da garantire un adeguato innevamento.