Rubate le telecamere di videosorveglianza di Cetraro, il Sindaco: "Nessuno ha visto niente?"

Nuovo furto, ieri notte, delle telecamere di videosorveglianza in molte zone di Cetraro. In particolare nelle principali piazze cittadine e in zone considerate “sensibili” del territorio, nelle quali insistono diversi edifici pubblici o attività commerciali e di ristoro. “Hanno divelto le telecamere di sicurezza”, ha amaramente commentato il sindaco, Ermanno Cennamo, subito dopo essere stato informato su quanto accaduto ancora una volta nella cittadina, aggiungendo e sottolineando che “Cetraro non potrà mai tornare indietro per due farabutti delinquenti. Non potrà farlo, perché intorno tutti siamo chiamati a costruire il cordone della legalità”. Inoltre, il primo cittadino cetrarese ha voluto mettere in evidenza il fatto che si è trattato di “Un fatto agghiacciante, che si ripete ormai da troppi anni, perpetrato alle 10 di sera”. E, rivolgendosi ai suoi concittadini, chiede: “Nessuno ha visto niente?”, aggiungendo anche che “I carabinieri della stazione di Cetraro hanno acquisito le immagini. Pertanto, sono molto fiducioso”. Infine, chiamando in causa tutte le forze politiche locali, lo stesso sindaco Cennamo ha chiesto: “Vi prego adesso di fare tutti fronte comune e di condannare con fermezza questo atto, che non può più passare inosservato”.