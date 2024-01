Tragedia a Castrovillari, anziana esce di casa e cade: trovata morta nella notte

In una notte di gelo e di ansia è maturata una storia triste, purtroppo, senza lieto fine. Una storia che si è consumata in contrada Val d’Alona, dove abitava anche un’anziana vedova, una donna che, a un certo punto del giorno, sarebbe uscita, inspiegabilmente, di casa.

L’assenza di risposte telefoniche alle ripetute sollecitazioni da parte di familiari e parenti ha creato una giustificata apprensione. Figli e nipoti avrebbero raggiunto in fretta l’abitazione, temendo che fosse accaduto qualcosa alla donna. Da lì si sono mosse le ricerche. Ma l’assenza di risvolti positivi ha spinto i figli a rivolgersi ai carabinieri che sono immediatamente intervenuti sul posto.

La speranza di ritrovarla in vita è sfumata poco prima dell’alba con la scoperta del corpo proprio nella zona che taglia parte della valle in cui scorre il fiume Alona e che sfiora i piloni del Ponte “Achille Salerni”.

La salma e l’abitazione sono state poste sotto giudiziale sequestro. Seguirà un’attenta verifica dei luoghi. Anche per capire se vi sia stata una eventuale intrusione di malviventi. Nelle prossime ore dovrebbe tenersi l’esame autoptico. Di seguito si procederà col pietoso rito dei funerali.