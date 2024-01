Paura a Guardia, fiamme notturne avvolgono un ristorante

Un incendio ha interessato nella nottata tra domenica e lunedì un ristorante posto sulla strada che conduce alle Terme Luigiane tra i comuni di Guardia Piemontese e Acquappesa.

Si tratta dei locali di proprietà della famiglia di una candidata alle ultime elezioni comunali con il gruppo di minoranza “La città del Sole”. I danni grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco giunti dalla caserma del vicino distaccamento di Paola sono stati limitati alla cucina e a uno sgabuzzino. Secondo le prime ricostruzioni le fiamme si sarebbero sprigionate dall’impianto elettrico. E sono state quindi la causa del successivo incendio. Si sarebbe quindi trattato di un corto circuito che ha poi interessato anche una parte dei locali adiacenti. Per fortuna il locale era chiuso e non erano presenti clienti nella struttura. L’intervento dei vigili del fuoco è durato in tutto più di cinque ore.