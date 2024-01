Scuola Cosenza, licenziati a Capodanno, a casa migliaia di assistenti

«Molti giovani stanno ancora pagando gli affitti nelle città del nord perché erano convinti della proroga. Saremo centinaia i cosentini solo tra assistenti amministrativi e assistenti tecnici». Sono donne e uomini che hanno avuto la fortuna di trovare un posto di lavoro nelle scuole del centro e soprattutto nord Italia. Tutto grazie ai contratti garantiti dal Pnrr e da Agenda Sud, con scadenza fissata allo scorso 31 dicembre. Aspettano e sperano in una proroga che non è ancora arrivata, anche se lo stesso ministero, sottolineano, lo scorso 11 gennaio ha parlato d’un prolungamento del loro rapporto di lavoro. Anche perché, è giusto dirlo, di questo personale c’è enorme bisogno in tutti gli istituti. Nelle segreterie (per gli assistenti amministrativi) come nei laboratori (gli assistenti tecnici) e nel resto degli ambienti (per i collaboratori scolastici).

«Il ministro dichiarava “nessuno stop agli oltre 3.000 assistenti Pnrr-Agenda Sud”, sono state le sue parole. Pertanto – sostengono i lavoratori interessati – chiediamo che venga risolta tecnicamente la questione in tempi brevi. Occorrono ulteriori risorse finalizzate alla proroga dei contratti cessati il 31/12/23. E una gestione economico/finanziaria a carico di NoiPa per non gravare ulteriormente sulle incombenze delle segreterie scolastiche sotto organico! Alle parole devono seguire i fatti in tempi brevi. I nostri contratti sono ormai fermi al 31 dicembre e le proroghe promesse non sono state attivate».