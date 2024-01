Fiamme in una mansarda a Corigliano: panico tra i residenti di contrada Ralla

Momenti di puro panico stasera per l’incendio di una mansarda in pieno centro città. Il rogo, che per fortuna non ha causato feriti, ha comunque creato scompiglio e preoccupazione tra i residenti e la popolazione. L’incendio è divampato in pieno pomeriggio, attorno alle 17:30, in una mansarda di una palazzina ubicata in via Lucarini in contrada Ralla, allo scalo ausonico, in una via che conduce al centro storico di Corigliano.

Alte lingue di fuoco si sono prima spigionate all’interno dell’abitazione per poi innalzarsi dalle finestre della mansarda fino ad avviluppare tutto il tetto dello stabile. Una scena apocalittica che ha richiamato in breve tempo attorno alla zona anche tanti gruppi di persone impressionati dallo scenario di fuoco che si stagliava tra i condomini. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di viale dei Normanni di Rossano.