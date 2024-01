Rende, due adolescenti picchiati da un gruppo di coetanei nel piazzale del centro commerciale

La paura del branco. Un incubo che da qualche giorno tormenta due adolescenti. Giovani che, martedì pomeriggio, intorno alle 15, in un momento in cui la piazza del centro commerciale era frequentata da molti ragazzi – che lì, abitualmente, approdano all’uscita da scuola –, sarebbero stati avvicinati da un gruppo di coetanei. Un incontro casuale che si sarebbe trasformato, ben presto, in un inferno per i due amici. La baby gang avrebbe preso di mira i malcapitati dapprima con offese verbali e, successivamente, con calci e ceffoni. Una vera e propria trappola da cui i due sarebbero riusciti a liberarsi a fatica, dileguandosi rapidamente.

Una aggressione alla cui origine non sembrerebbe esserci una ragione scatenante valida. Non è il primo caso che vede coinvolta la piazza, peraltro controllata da un sistema di telecamere di videosorveglianza che copre buona parte dell’area.

