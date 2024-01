Corigliano Rossano, scorribanda dei vandali nella delegazione comunale

Inciviltà e vandalismo sempre più spesso camminano a braccetto in città. Questa volta ad essere presa di mira è stata la sede della delegazione municipale della località di Cantinella nell’area urbana di Corigliano. La struttura era stata di recente messa a nuovo, con lavori effettuati sia all’interno che all’esterno. Ma di quel lavoro realizzato dall'Unità di progetto De.Co.Ro., che aveva rimesso a nuovo e reso dignitosa la sede, oggi non c’è più traccia. Scritte e disegni di ogni tipo, se vogliamo anche “romantiche”, ma che ormai campeggiano sulle pareti esterne prima immacolate e rendono l’immagine del complesso decadente e non curato. «Purtroppo non sempre c'è da segnalare cose belle» commenta via social il sindaco Flavio Stasi che ricorda i lavori compiuto sottolineando come l’intervento non sia stato “casuale”, realizzato dopo aver riqualificato il plesso scolastico di Piazza Madonna di Fatima, sia all'interno che all'esterno, ed aver restaurato il porticato della Chiesa sempre nella contrada rurale di Cantinella.