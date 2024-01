La scuola cosentina cambia volto. Nuovi tecnici, professionali e licei

Quattro a uno. Vittoria netta di Tecnici e Professionali sui Licei del Made in Italy. Nei giorni scorsi gli uffici scolastici provinciale e regionale hanno ufficializzato i nomi degli istituti calabresi che hanno sposato le novità curriculari e formative volute dal governo Meloni. Da un lato il cambio del percorso degli istituti tecnici e professionali che dai cinque anni tradizionali, dal prossimo settembre possono passare a quattro, cui aggiungerne eventualmente altri due frequentati grazie agli Istituti tecnici superiori (Its) per migliorare ulteriormente le proprie qualità specifiche, in modo da avere più possibilità per inserirsi nel mondo del lavoro. Dall’altro lato l’attivazione, nei licei delle Scienze umane, del Liceo del Made in Italy, brand di punta sinora della scuola targata Valditara.

Da 5 a 4+2

Sono ventisette in tutta la Calabria i Tecnici e Professionali che hanno avuto l’ok per il 4+2, solo quattro dei quali in provincia di Cosenza. Si tratta dell’Istituto tecnico di Castrolibero con le sezioni Amministrazione Finanza e Marketing, Costruzione Ambiente e Territorio, e infine Turismo. Poi l’indirizzo Professionale dell’Iis Itas Itc di Corigliano Rossano con la sezione Servizi per la sanità e l’assistenza sociale. Quindi il Professionale dell’Iis “Ls-Ipsc-Ipsia-Iti” di Cariati con la sezione Enogastronomia e Ospitalità alberghiera. Infine il Tecnico dell’Iis “Luigi Palma” di Corigliano Rossano con la sezione Turismo.