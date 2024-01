Alto Impatto nel Cosentino: ritirate cinque patenti

I Comuni di Cosenza, Rende, Corigliano-Rossano, Castrovillari e Paola sono in questa settimana quelli interessati dalla nota Operazione, denominata “Alto Impatto”, decisa in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento presieduta dal Prefetto di Cosenza dr.ssa Vittoria Ciaramella e predisposta in sede di tavolo tecnico dal Questore della Provincia di Cosenza dr. Giuseppe Cannizzaro, d’intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri Col. Agatino Saverio Spoto e della Guardia di Finanza Col. Giuseppe Dell’Anna.

I numerosi posti di controllo effettuati questa settimana hanno condotto al controllo di un elevato numero di persone e di veicoli. Le scrupolose verifiche poste in essere, hanno fatto registrare un elevato numero di contravvenzioni al Codice della Strada ed il ritiro di patenti di guida. In un caso specifico, si è provveduto a deferire in stato di libertà un individuo responsabile di aver fatto uso di una patente di guida internazionale palesemente falsa. I controlli hanno interessato, altresì, diversi esercizi commerciali al fine di verificare la vendita di prodotti a norma di legge e, in particolare, al fine di impedire che vengano somministrate bevande alcoliche ai minori di anni 18.

I servizi disposti hanno complessivamente consentito di conseguire i seguenti risultati: