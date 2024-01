Treni, la stazione di Sibari destinata alla soppressione

La “bretella di Sibari” che dovrebbe sorgere sulla tratta Crotone-Cosenza minaccia il futuro della stessa storica stazione di Sibari.

Dalle cronache degli ultimi giorni è emersa la circolazione sui sistemi di informazione, con una certa insistenza, il dibattito sull’idea-progetto denominata “bretella di Sibari”. Si tratta, in apparenza, di un semplice studio di fattibilità di un’opera ferroviaria ufficialmente finalizzata a raccordare, con una bretella appunto, le due linee ferroviarie per Crotone e per Cosenza, senza però farle confluire nel nodo ferroviario della stazione di Sibari.

Una continuità, quindi, fra i due tracciati che, di fatto, isolerebbe l’attuale stazione ferroviaria. Le motivazioni ufficiali addotte nello studio di fattibilità sono riconducibili alla riduzione dei tempi di percorrenza di circa dieci minuti, attualmente impiegati per l’inversione di marcia dei treni che, provenendo da Crotone vanno verso Cosenza e viceversa. Per sottolineare e tenere alta l’attenzione su questa nefasta ipotesi si è costituito il comitato spontaneo di cittadini denominato “Ritorno a Sibari”.