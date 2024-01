Via da segreterie, laboratori, aule: verso la pensione 692 prof e Ata di Cosenza

L’universo scuola pensa agli esami di stato con l’individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta, e guarda all’anno che verrà facendo i conti dei docenti e del personale Ata che dal prossimo primo settembre lascerà il posto di lavoro per godersi la meritata pensione. Sono due i canali di uscita: quanti andranno via per avere raggiunto il limite dell’età pensionabile (67 anni entro il prossimo 31 agosto) e quanti invece hanno presentato domanda di pensionamento anticipato.

Per quanto riguarda la prima ipotesi, all’Ufficio scolastico provinciale risultano 64 pensionamenti per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, di cui 60 sul Posto comune e 4 sul Sostegno. Numeri migliori nella Primaria: 102 pensionamenti d’ufficio, così organizzati: 1 posto nell’Istruzione degli adulti, 3 per l’Inglese, 13 sul Sostegno e 85 sul Posto comune. Nella Secondaria di primo grado sono complessivamente 73: 4 nella classe di concorso A001, 13 nella A022, 23 nella A028, 2 nella A030, 2 nella A049, 6 nella A060, 6 nella AA25, 5 nella AB25, 12 sul Sostegno.

Infine nella Secondaria di secondo grado: 107. Le classi di concorso che registreranno il numero di uscite più alte sono la A012 con 9 pensionamenti, la A026 con 10, la A046 con 11, la AB24 con 9. A seguire tutte le altre.

Per quanto riguarda il personale Ata raggiungeranno il limite di età 156 dipendenti: 23 Assistenti amministrativi, 9 Assistenti tecnici, 11 Ausiliari, 5 Collaboratori amministrativi, 99 collaboratori scolastici, 2 Addetti alle aziende agrarie, 4 collaboratori tecnici, 1 Cuoco, 2 Direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga). Saranno 7 invece i docenti di Religione cattolica e 2 i rappresentanti del Personale educativo.

Pensionamento anticipato Tra quanti hanno presentato domanda per uscire dal lavoro anticipatamente, invece, risultano 14 docenti di Posto comune nella scuola dell’Infanzia, 30 della Primaria (28 sul Posto comune e 2 sul Sostegno), 24 nella Secondaria di primo grado: solo uno sul Sostegno e 23 sul Posto comune. Così divisi tra le diverse classi di concorso: 2 per la A022, 2 la A028, 7 per la A030 (di cui un docente fuori ruolo), 2 per la A049, 1 per la A060, 7 per la AB25, 1 per la Aj56, 1 per la AM56.

Nella scuola Secondaria di secondo grado saranno 69, solo 3 dei quali impegnati sul Sostegno. Il resto nelle diverse classi di concorso del Posto comune. Quelle con più uscite sono la A048 con 10 pensionamenti così come la AB24, 7 la A050, 6 la A045, la A046, 4 la A011, 3 la A012, e la A026.

Sono 40 gli Ata in pensione in anticipo: 25 Collaboratori scolastici, 8 Assistenti amministrativi, 5 Assistenti tecnici e 2 Dsga. Poi 4 docenti di Religione cattolica e nessun lavoratori tra il Personale educativo.