Corigliano Rossano, chieste 6 condanne per i presunti componenti del “Tribunale” della criminalità

Formulate le richieste di condanna per gli imputati nell’ambito del processo scaturito dall’operazione denominata “Tribunale”, scattata nel 2018 per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di estorsioni, rapine e ricettazione.

Al termine della requisitoria il pubblico ministero Antonino Iannotta ha formulato le seguenti richieste di condanna: 8 anni di reclusione e 8 mila euro di multa per Filippo Solimando; 7 anni e quattro mesi e 7 mila 400 euro di multa per Giovanni Arturi; 5 anni e quattro mesi e 5 mila euro di multa per Giuseppe Sammarro; 7 anni e quattro mesi per Luigi Sabino; 7 anni e undici mesi per Giuseppe De Petto e 7 anni e cinque mesi per Davide Lagano. L’udienza è stata infine aggiornata al 23 febbraio per dare la parola alle difese, mentre di dovrebbe andare a sentenza il prossimo 14 aprile.

Attraverso l’attività investigativa che si è basata anche su intercettazioni, denunce e testimonianze, è emerso da parte degli inquirenti come fosse stato istituito n vero e proprio “tribunale” che aveva in Solimando il presidente e che eseguiva delle vere e proprie sentenze punitive nei confronti di chi sgarrava. Questo di fianco a tutta una serie di attività illecite come delitti contro il patrimonio rapine ed estorsioni finalizzati sempre a controllare l’intero territorio.