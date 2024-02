Concorsone Pnrr, nuove cattedre in palio anche in Calabria e nel Cosentino per le Medie e le Superiori

Nuovi posti con annesse speranze per i docenti precari interessati a partecipare ai concorsi a cattedra finanziati grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e relativi ai posti comuni e ai di sostegno nella scuola dell’Infanzia e Primaria, come nella scuola Secondaria di primo e secondo grado. In particolare il contingente di 20.575 posti per le scuole Media e Superiore, è stato rideterminato in 29.314 posti disponibili. Sono discrete le integrazioni di disponibilità riguardano anche la Calabria. Non è possibile fare conti legati alle singole province perché le selezioni saranno su base regionale, quindi le cattedre saranno assegnate in tutta la Calabria in base al piazzamento nelle graduatorie finali. È possibile, quindi, che un docente catanzarese finisca nel Reggino e uno cosentino nel Vibonese o nel Crotonese. Dipenderà dalle sedi disponibili al momento della scelta, che scatterà scorrendo la graduatoria.

Le riserve