Cosenza, uomo perseguitato dalla ex dopo la fine della relazione

In tale circostanza l’uomo, che spesso vive fuori regione, ha dichiarato che, dopo la fine della loro breve relazione, ormai conclusa da anni, la donna ha iniziato a tempestarlo di chiamate e messaggi ed ogni qual volta lui rientrava in Calabria lo pedinava, aspettandolo sotto casa e cercandolo nei locali che frequenta, pretendendo un confronto.

La donna riprendendo imperterrita a telefonare all’ex partner, non demordeva neanche a seguito dell’ammonimento emesso dal Questore di Cosenza Giuseppe Cannizzaro. L’escalation delittuosa ha fatto sì che la donna, per aggirare l’azione dell’uomo, che ormai aveva bloccato il suo numero ed i profili social, utilizzasse altri contatti telefonici e social per mettere in atto i suoi propositi. L’ostinazione dell’indagata a recuperare la relazione sentimentale ha fatto sì che la stessa cercasse anche di contattare la nuova fidanzata dell’uomo, allo scopo di indurla a troncare la loro relazione.

L’attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cosenza, diretta dal Procuratore Capo Mario Spagnuolo, ha trovato il suo epilogo con l’esecuzione della misura cautelare. In particolare, il personale della Squadra Mobile si è attivato a rintracciare la donna, poi sottoposta alla misura del divieto di avvicinamento. La stessa verrà sottoposta al braccialetto elettronico al fine di controllare il rispetto del provvedimento del Tribunale.