Castrovillari, non si ferma all’alt dei Cc e tenta d’investire i poliziotti

Non si ferma all’alt dei Carabinieri e tenta di investire i poliziotti del Commissariato. La Polizia di Stato, in particolare le squadre volanti del Commissariato di P.S. di Castrovillari, diretti dal Questore della provincia di Cosenza, dr. Giuseppe Cannizzaro, ma anche e soprattutto i Carabinieri della Compagnia di Castrovillari hanno effettuato, grazie ai militari del Nucleo operativo Radiomobile, un arresto congiunto che ha impegnato attivamente le forze dell'ordine disposte sul territorio per assicurare la giusta cornice di sicurezza. I fatti risalgono a mercoledì scorso, vale a dire nel momento in cui un uomo è stato tratto in arresto in flagranza per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Infatti, durante un servizio perlustrativo eseguito nel centro della città del Pollino, i Carabinieri del capitano Pasquale del Prete, e questo nell’imporre l’alt ad un motociclo condotto da un soggetto a loro noto, si dava a precipitosa fuga per le vie cittadine.