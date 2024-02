Corigliano Rossano, carabinieri salvano una donna dalla furia del suo convivente

Provvidenziale intervento dei carabinieri che salvano una donna dalla furia violenta del convivente.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi nel centro storico di Rossano, dove un uomo del posto è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ed in particolare nei confronti della donna con cui conviveva, anche lei del posto.

Ad intervenire sono stati i militari dell’Arma della stazione di Mirto Crosia che hanno prontamente risposto alla richiesta di aiuto pervenuta al numero di emergenza del 112.

Dall’altro capo del filo del telefono la voce disperata e concitata di una donna che richiedeva aiuto poiché stava subendo le angherie del compagno.

I militari dell’Arma sono quindi subito giunti sul posto ed hanno bloccato le azioni veementi e violente dell’uomo togliendo la donna dalle sue grinfie. Alla luce, inoltre, dello stato in cui è stata trovata la vittima è stato necessario attivare il servizio del 118.

I sanitari si sono quindi portati sul luogo in cui è avvenuto l’episodio e dopo una prima visita sul posto hanno poi predisposto il trasferimento della donna al pronto soccorso dell’ospedale “Nicola Giannettasio” di Rossano per ricevere le medicazioni del caso.

Il compagno della donna, invece dopo essere stato bloccato è stato portato nei locali della compagnia della Benemerita di viale Sant’Angelo, situata nella zona dello Scalo di Rossano, e dopo che è stato informato il pubblico ministero di turno afferente alla Procura della Repubblica di Castrovillari si è formalizzato l’arresto per l’accusa, appunto, di maltrattamenti in famiglia.