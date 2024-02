Cosenza, aspettando... il Parco del Benessere: taglio del nastro ancora rinviato

Ci sperava il sindaco. Contava di potere organizzare a breve il taglio del nastro per il Parco del benessere, ma probabilmente occorrerà aspettare qualche altro giorno, o settimana, prima di consegnarlo ufficialmente alla città. E questo nonostante gran parte del vialone alberato continui ad essere abbastanza frequentato dai cosentini, specie in primavera e in estate, quando le belle giornate e le temperature miti inducono alle passeggiate o alle corsette per ritemprare il fisico.

Complice un meteo benevolo, comunque, le piste ciclabili continuano ad essere prese d’assalto anche in questo periodo, così come i percorsi dedicati ai pedoni. Basta percorrerlo, dopotutto, per rendesi conto di come la gente lo utilizzi abitualmente durante tutto l’arco della giornata. Ebbene, ieri mattina il sindaco, Franz Caruso, appunto, completati i lavori da parte della ditta incaricata degli interventi, ha effettuato un sopralluogo insieme al Dirigente comunale competente in materie, Gianfranco Ramundo, ai tecnici di Palazzo dei Bruzi e agli stessi responsabili dell’impresa.

Un monitoraggio a 360 gradi per stabilire i termini entro i quali poter dare il via libera alla tanto attesa inaugurazione, alla luce della realizzazione della piazza principale, quella prospiciente al centro commerciale “I Due Fiumi”, e alla sistemazione del laghetto artificiale adesso provvisto di recinzione protettiva in acciaio. Affascinanti pure i zampilli che di notte si illuminano di tanti colori, grazie a un sistema elettronico il quale mette in moto pure il riciclo dell’acqua.