Scalea, la Consulta regionale per la legalità: lottare insieme contro ogni forma di illegalità

«Non si permetterà a nessuno di condizionare la libertà dei cittadini e l’azione amministrativa». È la presa di posizione forte del presidente della Consulta regionale per la legalità, Pietro Molinaro, espressa durante un incontro tenutosi nella cittadina tirrenica, con un pensiero anche al territorio circostante, che vive una fase difficile sul fronte della criminalità.

«Ho apprezzato molto il fatto che la Consulta regionale per la legalità abbia scelto la nostra cittadina per tenere questo incontro. Una scelta molto significativa, nell’ottica della comune volontà di contrastare con forza i fenomeni criminali nel nostro territorio, attraverso varie misure di prevenzione e favorendo lo sviluppo della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Per questo, ringrazio il presidente Pietro Molinaro e i membri della Consulta, per l’attenzione mostrata verso la nostra città». Questo quanto dichiarato, a sua volta, dal sindaco, Giacomo Perrotta, nel corso dell’incontro, che si è tenuto nella Sala consiliare del Comune scaleoto, organizzato dalla Consulta e dall’amministrazione comunale, grazie all’impegno di Fabrizia Arcuri, componente della stessa Consulta. Presenti pure il presidente dell'Unpli di Cosenza, Antonello Grosso La Valle, il vicesindaco di Diamante, Pino Pascale, il vicesindaco di Belvedere, Francesca Impieri, il sindaco di Verbicaro, Francesco Silvestri, altri amministratori del territorio.