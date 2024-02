Cosenza: Consorzio, Bus Italia ed Fdc pronti a subentrare ad Amaco

Il servizio di trasporto continua regolarmente, i “portoghesi” a bordo dei bus diminuiscono di qualche unità grazie anche ai controlli che sono stati intensificati e alle nuove modalità di acquisto dei ticket di viaggio, ma all’orizzonte per l’Amaco non si intravede nulla di che. I lavoratori continuano a stare alla finestra in attesa di conoscere il loro destino. Dopo l’incontro organizzato dal sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco, con una delegazione di dipendenti, e lo slittamento ad altra data della discussione in Consiglio comunale a Palazzo dei Bruzi (anche su sollecitazione delle organizzazioni sindacali mancando il curatore Ferdinando Caldiero), è saltato pure il vertice che si sarebbe dovuto tenere lunedì scorso alla Regione in attesa dell’esito del reclamo (il responso dovrebbe esserci entro giorno 28). Nel frattempo entro la scadenza naturale (il 2 scorso) sono state presentate le istanze di insinuazione al passivo relative al fallimento dell’azienda.

Questione pagamenti delle spettanze ai lavoratori. Lo stipendio di gennaio è stato saldato, quello di ottobre e i primi quindici giorni di novembre oltre a pendenze varie tipo contratti integrativo, ticket, Tfr, Fondo pensione, quote non versate per la gestione del Quinto sono stati inseriti nella richiesta di insinuazione al passivo.