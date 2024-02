Ennesimo incidente sulla SS 18 tra Paola e S. Lucido, coinvolte sei auto: quattro i feriti, due sono gravi VIDEO

Quattro feriti di cui due gravi è il bilancio di un incidente avvenuto tra Paola e San Lucido sulla statale 18. L'impatto è avvenuto all'altezza del carcere. Un punto in cui in passato si sono verificati tragici sinistri. L'incidente avrebbe coinvolto in tutto sei autovetture. Sul posto ambulanze del 118 da Amantea e private e i carabinieri della Compagnia di Paola. Al momento la circolazione sulla statale 18 è interrotta.