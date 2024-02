Maltrattamenti e atti persecutori a Trebisacce: arrestati due uomini

I Carabinieri della Stazione di Trebisacce, nei giorni scorsi, hanno arrestato due uomini, il 38enne F.V. e il 37enne D.R., ritenuti responsabili dei reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. L’episodio relativo a F.V. risale alla scorsa settimana, allorquando, a seguito di una richiesta pervenuta tramite 112, l’uomo, già denunciato per fatti analoghi, veniva colto mentre aggrediva verbalmente e fisicamente la compagna convivente all’interno della loro abitazione.

L’arresto di D.R. risale alla serata del 7 febbraio, quando l’uomo si presentava presso la caserma dei Carabinieri di Trebisacce, all’interno della quale si trovava la moglie per sporgere denuncia per reati di maltrattamenti e atti persecutori, cominciando ad inveire contro la stessa e tentando di aggredirla fisicamente. L’uomo, nell’anno 2022, era stato già attinto da due misure cautelari per reati analoghi. L’attività investigativa intrapresa dai militari operanti, coordinati dai magistrati della Procura di Castrovillari, ha consentito di ricostruire, a livello di gravità indiziaria ed in attesa dei successivi sviluppi, vista l’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari, il comportamento dei due uomini.