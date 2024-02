Rassegna stampa 09-02-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

-Mario Occhiuto e l’autonomia per la Calabria: “La battaglia è solo elettorale”

In evidenza

-Lamezia, spaccio in città e nell’hinterland: gli indagati non rispondono

-Violenza a Reggio, il fronte dei detenuti campani: “Ci menano e ci minacciano”

-Cosenza, casi di scabbia in carcere: il focolaio è stato circoscritto

-Delitto Castiglione a Strongoli, giudizio immediato per 4 persone accusato di averlo ucciso e fatto sparire

Cronaca

-Imprenditore assolto a San Luca dopo 4 anni di carcere, farà causa allo Stato

-“Cara” di Isola, sospesa l’interdittiva a Prociv Arci: il Tar accoglie il ricorso dell’associazione

L’intervista

-Agricoltura in Calabria, parla il prof. Bernardi: “Svolta 'green' sacrosanta, ma serve tempo”