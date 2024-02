Scuola allagata, il sindaco di Bisignano chiude la struttura

Il sindaco della città, Francesco Fucile, con propria ordinanza ha chiuso la scuola secondaria di I grado dell’istituto comprensivo “Pucciano”, ieri e oggi «a seguito di un’azione di danneggiamento posta in essere da ignoti all’interno della scuola». In pratica, si sta accertando com’è stato possibile che questo si sia verificato, visto che non si dovrebbe trattare di semplice dimenticanza. Ad allagarsi è stata l’intera parte est dell’edificio tanto che, dalla relazione fatta dall’ufficio tecnico del comune si evidenzia che «le aule del piano primo della parte est risultano ancora umide e il salvavita dell’impianto elettrico continua a disconnettere la corrente elettrica per la presenza di acqua nei contatori». L’ordinanza firmata dal sindaco Fucile, per il momento per questi due giorni, a «tutela della salute e dell’incolumità del personale operante nella istituzione scolastica e consentire a questo Comune di provvedere al ripristino degli ambienti danneggiati«. Ora, si faranno i sopralluoghi per stabilire anche se all’interno dell’edificio, notte tempo sono entrati estranei. Per il momento il Comune sta provvedendo a rimettere in sicurezza l’edificio.