Castrovillari, scoperto un “laboratorio” della droga all'interno di un'abitazione: 2 arresti

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Castrovillari hanno scoperto all’interno di un’abitazione un vero laboratorio artigianale adibito alla produzione di marijuana. A seguito degli elementi info-investigativi acquisiti opportunamente approfonditi con prolungati servizi di osservazione, i carabinieri hanno fatto accesso all’interno di un immobile sito a Castrovillari e composto da più piani. Durante la massiccia operazione di perquisizione eseguita, una volta fatto ingresso al piano seminterrato i militari dell’Arma si sono trovati di fronte ad una vera e propria fabbrica di produzione di marijuana. Al termine della ricognizione, sono stati trovati circa 1,8 kg di marijuana e 17 grammi di hashish che verranno poi trasportati in un laboratorio analisi di sostanze stupefacenti di Vibo Valentia per i conseguenti accertamenti tecnici qualitativi in modo da stabilire il quantitativo di principio attivo presente. I due responsabili sono stati arrestati.