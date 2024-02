Maltempo, a Castrovillari slitta di una settimana la sfilata di Carnevale

Il maltempo sposta di una settimana la sfilata più importante del Carnevale. Si tratta di una decisione amara, ma dovuta: la conferma arriva da parte del presidente della Pro Loco, Eugenio Iannelli, del direttore Artistico, Gerardo Bonifati e di tutto il Consiglio di amministrazione della Proloco. Maschere e carri, dunque, torneranno sul percorso della sfilata domenica 18 febbraio, vale a dire nel giorno in cui il sole dovrebbe “baciare” l'appuntamento clou della 66ma edizione del carnevale di Castrovillari e festival internazionale del folklore.

Rimane confermata, invece, la sfilata di martedì 13 febbraio 2024. Parte del programma di domenica 10 si svolgerà all'interno del “Pala Organtino” nell'area mercatale con ingresso gratuito. Si parte alle ore 11 con la Festa di Carnevale. Animazione e concerto per bambini; ore 13 musica “No stop” a cura di Rosario Rummolo; ore 15 Festival Internazionale del Folklore; alle 18.00 Concerto dei Castrum; ore 19.30 Concerto dei Taranta Nova e alle 21 spazio per la festa in maschera. Soddisfazione degli organizzatori della Pro Loco per la presentazione del libro in vernacolo del prof. Gianni Donato «Sono onorato – ha sottolineato Donato - poiché l'editore ha comunicato, al numeroso pubblico presente al Protoconvenmto, che le poesie in vernacolo castrovillarese saranno inserite nella mediateca dell'Università “Ca Foscari” di Venezia, dove già, grazie ad esse, si sta incominciando a studiare il nostro dialetto». Bello e partecipato anche il XXX seminario di studi demoetnoantropologici del 66mo Carnevale di Castrovillari, su Fra' Daniele, musicista barocco, formatosi nel Protoconvento francescano di Castrovillari, autore della Cleopatra, rappresentata con successo nel Carnevale di Venezia del 1662. Hanno relazionato Gianluigi Trombetti, Mimmo Martire e Alessandro Saraceni. Sono intervenuti Mimmo Lo Polito, sindaco di Castrovillari, Eugenio Iannelli, presidente della Pro Loco di Castrovillari. Ha coordinato Filomena Bloise. Al termine dei lavori, la Commissione di valutazione degli elaborati della scorsa edizione del concorso scolastico annesso, rappresentata dalla professoressa Angela Lo Passo, ha provveduto a premiare i vincitori.