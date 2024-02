Cassano, disposto il carcere duro per Nicola Abbruzzese

Carcere duro. Il ministro di Grazia e Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato il provvedimento con cui è stato imposto a Nicola Abbruzzese, 45 anni, di Cassano, il regime di detenzione speciale previsto dall’articolo 41 bis.

Abbruzzese, detto “semiasse”, è ritenuto dalla Direzione distrettuale antimafia (guidata da Vincenzo Capomolla) un elemento di primo piano della cosca Abbruzzese, operante nella Sibaritide, e più volte coinvolta, negli ultimi venti anni, in inchieste giudiziarie riguardanti fatti di mafia.

Nicola Abbruzzese, è il fratello di Franco Abbruzzese, inteso come “dentuzzo”, condannato all’ergastolo con sentenza definitiva e detenuto ormai da più di un decennio. Il destinatario del provvedimento emesso dal Guardasigilli era attualmente recluso nel penitenziario di Voghera. Il quarantacinquenne, che è difeso dagli avvocati Rossana Cribari e Gianfranco Giunta, è attualmente indagato in tre diverse inchieste coordinate dal pm antimafia Alessandro Riello: “Gentleman”, “Athena” e “Kossa”.

