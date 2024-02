Cetraro, il "re del pesce" Franco Muto rimane detenuto in casa

Il “re del pesce” resta a casa. Franco Muto, storico boss cetrarese, ha ottenuto la proroga della detenzione domiciliare che gli era stata accordata lo scorso anno. La concessione del regime alternativo di detenzione aveva la durata di 12 mesi e sarebbe scauto venerdì scorso. Il legale di Muto, l’avvocato Michele Ruizzo del foro di Paola, ha tuttavia chiesto e ottenuto con un’articolata istanza, dalla magistratura di sorveglianza una ulteriore dilazione.

Nell’ultimo mezzo secolo Muto è stato al centro di plurime azioni giudiziarie fino a ricevere una condanna definitiva per mafia che stava scontando dietro le sbarre. Pi, per via dell’età e delle precarie condizioni fisiche è stato assegnato alla detenzione domestica.

