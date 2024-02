Corigliano Rossano, perdita idrica e caos nel Pronto soccorso

Caos al pronto soccorso dell’ospedale “Nicola Giannettasio” di Rossano dove ieri pomeriggio c’è stata una perdita di acqua che ha costretto all’evacuazione momentanea del reparto e il trasferimento dei pazienti presenti. Una emergenza nelle emergenze ormai croniche di una unità operativa da sempre sotto pressione per un carico di lavoro immane da affrontare con pochissime risorse in termini di medici e infermieri.

Questa volta però, a quanto pare, l’emergenza è stata di natura strutturale. A quanto si è appreso nel primo pomeriggio di ieri si sarebbe verificata la rottura di un tubo dell’acqua che di fatto ha allagato il reparto. La situazione è diventata in poco tempo critica, al punto che è stato necessario evacuare una intera ala del reparto, ossia l’ “obi”, trasferendo con grande difficoltà i pazienti presenti in altri locali, tra stanze disponibili e corridoi.

Al momento della rottura del tubo pare fossero presenti circa 27 pazienti che sono stati spostati dal personale in servizio in altre aree dell’ospedale, mentre sono stati allertati ad intervenire i tecnici del medesimo nosocomio cittadino.