Punto prelievi di Rogliano, riapertura segnata dal caos

Diffuse proteste per la mancata riapertura del Punto prelievi, denunciate da più parti e rilanciate da una nota del consigliere comunale di opposizione, Giandomenico Costanzo (Rogliano 2026). Il sindaco, Giovanni Altomare, sin dalla settimana scorsa, all’esito di interlocuzioni intercorse con competenze dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, aveva dato notizia della riattivazione della struttura presso l’ospedale “Santa Barbara”, riattivazione prevista per lunedì scorso. Il ripristino del servizio, sotto il titolo “Attivazione sala prelievi stabilimento Santa Barbara di Rogliano”, veniva confermato in una nota ufficiale pubblicata sul sito dell’Ao, che dava per già attivato il Punto prelievi dal giorno 12, con le indicazioni per l’accesso e per le prenotazioni, limitate al Cup presso la sede dell’Asp locale e della stessa Ao di Cosenza.

Sta di fatto che si è verificata una confusione mai vista, con utenti che sostenevano di essere stati in ospedale e di avere appreso che non c’era traccia di alcun Punto prelievi, con le opposizioni che non mancavano di criticare aspramente il sindaco e con il sindaco che riceveva conferme sulle notizie avute.