Trebisacce, chiesto il processo per l’ex sindaco Franco Mundo

I pubblici ministeri del tribunale di Castrovillari hanno chiesto il rinvio a giudizio per Franco Mundo. L'ex primo cittadino di Trebisacce accusato di peculato, concussione e truffa. L'esponente del Pd già Consigliere provinciale, è indagato nell’ambito dell’inchiesta denominata “Mayor”, scaturita da presunte irregolarità nella raccolta delle firme per la presentazione della lista “Io Resto in Calabria” presente alle elezioni regionali del mese di gennaio del 2020.

L'avvocato era stato posto agli arresti domiciliari, dimettendosi dalla carica di primo cittadino il 22 Luglio del 2021.

L'inchiesta ha coinvolto a vario titolo, altre 17 persone anch'esse con l'accusa di peculato, concussione, truffa, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

