Castrovillari, marito e moglie rinviati a giudizio per atti persecutori. Indagato il figlio minore

Atti persecutori contestati ad un intero nucleo familiare. La triste storia si aggancia ad una ordinanza del Tribunale di Castrovillari G.U.P. dott. S. Falerno, il quale, a luglio del 2023, su richiesta dalla Procura della Repubblica di Castrovillari dispose la misura cautelare del divieto di avvicinamento e il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo a carico di una donna di Castrovillari. Un provvedimento venne adottato per tutelare di una coppia di coniugi, professionisti, anch'essi di Castrovillari. Alla stessa donna, in questi mesi a processo, dopo la misura cautelare del Tribunale di Castrovillari, era stata poi applicata anche una misura di prevenzione da parte della Questura di Cosenza, tutt'ora vigente, proprio a causa della riconosciuta «pericolosità derivante dall'assortimento delle condotte persecutorie poste in essere a danno della coppia e della reiterazione pervicace delle stesse». Gli atti andavano avanti, infatti, dal 2020 nei pressi dell'abitazione della coppia di coniugi, nonostante l'evidente sistema di video-sorveglianza e nonostante l'ammonimento che l'intero nucleo familiare delle persone, poi rinviate a giudizio. Recentemente è arrivato il rinvio a giudizio anche del marito, anch'esso di Castrovillari, che dovrà rispondere degli stessi reati di cui sta rispondendo la moglie, quindi il figlio, minore d'età all'epoca dei fatti, è indagato presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro con altri due procedimenti penali pendenti sempre per atti persecutori e danneggiamenti nei confronti della stessa coppia di coniugi. Tutti e tre adesso dovranno rispondere, infatti, di atti persecutori pluriaggravati per essersi avvalsi, padre e madre, nel commettere tali reati, del loro figlio, minore d'età all'epoca dei fatti e su cui entrambi esercitano la potestà genitoriale, per i danneggiamenti compiuti.