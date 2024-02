Auto si ribalta nel centro storico di Corigliano: grave il conducente

Rocambolesco incidente oggi pomeriggio nel centro storico di Corigliano per un'auto che si è ribaltata, mentre per il conducente è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per le gravi ferite riportate. Tutto è accaduto nel primo pomeriggio. Una vettura, una Madza 5, guidata da un cittadino di nazionalità straniera, si è ribaltata proprio davanti a Villa Margherita. Più precisamente all’incrocio con via Roma. Ancora da accertare le cause e l’esatta dinamica del sinistro. Il conducente per la violenza dell'impatto è stato sbalzato fuori dall’abitacolo rimanendo però incastrato nel finestrino tra vetri in frantumi e lo sgomento dei presenti. Sono stati gli uomini del 115 a estrarlo dalle lamiere e da subito le sue condizioni sono apparse gravi. Si trova ricoverato all'Annunziata di Cosenza.