Castrovillari, muore schiacciato sotto un lastrone di cemento

Una morte orribile quella che il fato ha riservato ad un operaio albanese di 54 anni, Edison Malaj, rimasto schiacciato da un grosso lastrone di cemento presente in un cantiere ricavato all'interno della vecchia cantina sociale di Castrovillari. Anche se le cause sono in fase di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Castrovillari, dal racconto dei testimoni sembrerebbe che l'uomo stesse cercando di spostare, aiutato da altri operai e nei pressi di una grossa gru, un manufatto di dimensioni importanti. Sicuramente molto pesante. Il lastrone l'ha colpito alla testa. Probabilmente per la rottura di una cavo o di altro supporto di acciaio. La morte sarebbe stata istantanea. Intorno alle 15. È seguito un fuggi fuggi generale. Davvero agghiacciante lo stato dei luoghi trovato dai militari dell'Arma, chiamati sul posto proprio per svolgere l'attività investigativa di rito e, chiaramente, per fare luce sulla dinamica dell'incidente sul lavoro.

