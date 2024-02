“Adotta una storia”: gli studenti intervistano i migranti e ne nasce... un libro. Giovedì la presentazione a Cosenza

Le storie dei ragazzi immigrati raccolte in un libro. Un'iniziativa lodevole portata avanti dall'associazione Agape in partnership con il Polo tecnico-scientifico Brutium e con il Centro provinciale istruzione adulti. "Adotta una storia", libro a cura di Pierpaolo Lopreiato, è un'idea delle studentesse e degli studenti cosentini del Polo che hanno intervistato i coetanei immigrati Cpia. La presentazione del lavoro si terrà giovedì alle 18 alla libreria Ubik. Oltre all'autore, interverranno la professoressa Clementina Iannuzzi (dirigente scolastica del Cpia "Valeria Solesin"), la professoressa Rosita Paradiso (dirigente scolastica del Polo Brutium), il professore Giovanni Iaquinta (docente di Lettere del Liceo Scientifico di San Giovanni in Fiore) e il dottor Demetrio Guzzardi, editore del "Progetto 2000".