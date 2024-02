Ex discarica di Castrovillari, arrivano i fondi per la bonifica

Verso il ripristino ambientale dell’ex discarica di Campolescia. Il Comune di Castrovillari, infatti, ha ricevuto dall’autorità calabrese per la gestione dei rifiuti e delle risorse idriche (Arrical) l'ok sui costi di ripristino ambientale dell'ex discarica consortile. L'impianto ha accolto, sino ai primi mesi del 2002, i rifiuti di quasi tutti i comuni dell'area del Pollino, passati da 5 ai 25 finali. L'impianto venne chiuso dall'ex presidente della Regione Calabria, Giuseppe Chiaravalloti, perché colmo di rifiuti. Ma dietro alla sua scelta si consumarono decine di proteste degli agricoltori, degli ambientalisti e dei sindacati, anche perché nell'area sarebbe dovuto sorgere un mega selettore di rifiuti. Un passaggio che non sortì alcun effetto per la presenza, nella zona, di una antica villa romana il cui perimetro è ancora posto sotto tutela.

