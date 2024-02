Il “Forum delle associazioni” del comune di Castrolibero dice 'no' alla fusione con Cosenza e Rende

Le 37 associazioni del Comune di Castrolibero, convocate dal presidente del Forum, Massimo Scarpelli, si sono riunite per manifestare la loro opposizione al progetto di fusione tra Cosenza, Rende e Castrolibero imposta per decreto-legge. All'incontro hanno preso parte il sindaco Orlandino Greco, il presidente del Consiglio Angelo Gangi e l’assessore alle Associazioni Giovanni Greco.

Il presidente del Forum, nel suo intervento, ha sottolineato “la confusione che regna nell’Ente Regione e soprattutto il mix di arroganza e pressapochismo. È vero che le Regioni hanno la prerogativa di modificare i confini dei loro territori, ma è altrettanto vero che ci sono modi e modi per farlo. Serve un vero coinvolgimento dei territori, è una questione di metodo, un errore politico, più che tecnico, procedere senza tenere conto dell’opinione delle popolazioni. Non è giusto aver modificato la norma sulla valutazione del risultato del Referendum consultivo obbligatorio, che, proprio perché consultivo non è vincolante e lascia alla Regione la possibilità di assumersi la responsabilità di non tenerne conto. Una vera e propria “fusione a freddo”, non esistendo alla base uno studio serio di fattibilità. Le fusioni”, conclude Scarpelli, “si fanno unendo e non dividendo, con il dialogo e non con l’imposizione, nell’interesse di tutti e non di pochi.