Morte sul lavoro a Castrovillari, molti i dubbi da chiarire

Sarebbe tutta da scrivere la storia mortale di Edison Malaj, 54enne operaio di nazionalità albanese rimasto colpito al capo venerdì scorso da un grosso lastrone di cemento. Questa, allo stato, resta l'unica certezza in ordine ad un incidente sul posto di lavoro che vede i militari della Compagnia di Castrovillari a lavoro proprio per seguire le risultanze investigative raccolte nelle ore seguenti al tragico incidente.

Allo stato sono emerse notevoli discordanze. Anche sull'orario. Periti adesso sul campo per verificare i macchinari utilizzati per spostare i lastroni. Ma le indicazioni più rilevanti starebbero per arrivare dalle immagini del sistema di videocontrollo del perimetro.

Gli investigatori si sarebbero imbattuti in un caso molto particolare, tanto che i familiari, che sono patrocinati dall'avvocato Francesco Chiaradia, non hanno ancora ricevuto alcun atto che conduce all'esame autoptico e al quadro accusatorio che precede il carico pendete e il pietoso rito del funerale.