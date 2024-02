Paola, caos nel carcere. Scoppia un rogo, sgomberate alcune celle. Esplode anche una rissa: malmenato un detenuto

Principio di incendio in carcere a Paola con una sezione sgombrata e un recluso che nella ressa è stato malmenato da altri detenuti. È accaduto tutto attorno alle 7 di ieri mattina.

Le suppellettili della cella di un detenuto hanno preso fuoco e la sezione è stata invasa dal fumo. Nella Casa Circondariale è scattato quindi l’allarme con la polizia penitenziaria che è intervenuta per sgombrare le celle. Il principio di incendio è stato domato dagli stessi agenti tramite gli estintori presenti. Durante l’evacuazione lo stesso che aveva – non è chiaro se intenzionalmente o meno - provocato l’incendio è stato aggredito e malmenato dagli altri detenuti. Da quanto si è appreso pare che aveva lasciato il fornello della cella accesso nella notte e questo poi cadendo durante la notte abbia provocato l’incendio.

Episodio da non sottovalutare quello accaduto in carcere dove qualche settimana fa si sono registrate anche aggressioni fisiche e minacce da parte di un detenuto ai danni della Polizia penitenziaria.