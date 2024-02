Ricercato in Emilia Romagna, in manette a Corigliano Rossano

Era ricercato in Emilia Romagna per una condanna definitiva per una rapina commessa a Bologna nel 2018, ma di lui se ne erano perse le tracce. Questo fino alla giornata di giovedì scorso, quando alle prime luci dell’alba è stato individuato il suo nascondiglio e si è proceduto con il fermo.

A scovarlo, nelle campagne dell'area urbana di Corigliano, sono stati gli uomini della PG, coordinati dall’ispettore Roberto Serafini, del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano diretto dal vicequestore Giuseppe Zanfini.

Ad essere arrestato Michele Giovagnone De Cicco, 30 anni, volto noto negli ambienti giudiziari con alle spalle alcuni precedenti commessi qui sul territorio. Poi la “trasferta” in Emilia Romagna. Nei suoi confronti il procuratore generale di Bologna aveva emesso un ordine di arresto in seguito alla condanna, divenuta definitiva, a quattro anni e due mesi, commessa in concorso con un’altra persona, nel capoluogo emiliano come detto nel 2018. L'uomo aveva mantenuto la sua residenza in una abitazione nel centro storico coriglianese ed è proprio da qui che sono partiti gli agenti della Polizia di Stato locale, avviando un'intensa attività di indagine, fatta di appostamenti e controlli.