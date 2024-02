Tragedia a Paola, ritrovato il corpo senza vita di un 35enne nei pressi del Santuario

Un uomo di nazionalità georgiana di 35 anni si è tolto la vita questa mattina nei pressi del Santuario di Paola. Commossa e sbigottita la comunità dei Frati e delle Monache. A fare la macabra scoperta alcuni addetti del servizio di sorveglianza dei luoghi sacri.

Il 35enne si sarebbe impiccato a una trave nei pressi dei bagni situati proprio sotto il piazzale del Santuario. Sul posto sono giunti tempestivamente gli operatori del 118 dell’Ospedale di Paola che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Poi in sequenza anche i Carabinieri della Compagni di Paola, i vigili del fuoco e il sindaco della città Giovanni Politano. Nessun dubbio per gli specialisti dell’arma: si è trattato di un gesto volontario.