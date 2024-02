Sos cure e assistenza nel Cosentino: senza dottore 326 guardie mediche

La sanità è un intreccio di correnti umane che formano pericolose risacche dentro il Pronto soccorso dell’ospedale hub. Le stanze dei reparti di emergenza-urgenza sono da anni una specie di buco nero in cui tutto precipita e dal quale tutto ritorna. Locali sotto assedio con malati parcheggiati ovunque, su barelle, sedie a rotelle, sedie e sgabelli. L’umanità sofferente resta in coda per un posto in corsia che non arriva mai perché nelle varie aree di cura non ci sono abbastanza letti per accettare tutti. Dicono che la colpa sia di una rete colabrodo territoriale con gli ospedali periferici che continuano a riversare pazienti sull’“Annunziata”, la cui prima linea, anche a causa dei lavori in corso, è tornata luogo di sofferenza e di ombre, senza più posti disponibili. In quelle stanze uomini e donne, aspettano un responso, una cura. E’ gente che arriva dai luoghi più diversi, luoghi vicini e lontani d’una provincia, rimasti senza presidi territoriali. E sono tutti lì per guarire.