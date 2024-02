Paura nel borgo antico di Rossano: crolla il tetto d’una casa disabitata da decenni

Crollo alle prime luci della giornata di ieri nel centro storico di Rossano. Il cedimento ha riguardato un’abitazione incastonata nei caseggiati di via Cairoli, uno dei quartieri più antichi del centro storico bizantino.

Si tratta, o meglio si trattava, di un’abitazione originariamente a due piani ormai disabitata da decenni, con affaccio su due lati e con anche una piccola corte di pertinenza. Per fortuna, quindi, il crollo non ha causato feriti o comunque ulteriori danni poiché ormai le mura erano friabili. Quasi certamente a determinare il crollo sono stati i due giorni di pioggia che hanno caratterizzato lo scorso fine settimana che hanno inciso in maniera definitiva sulla stabilità già compromessa dello stabile. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, anche per mettere in sicurezza i luoghi e verificare se altre parti dell’immobile potessero venire giù da un momento all’altro, e quindi potessero essere potenzialmente pericolosa per l’incolumità altrui. Subito dopo il crollo alcuni residenti nel quartiere si sono recati sul posto in attesa dell’arrivo degli organi preposti.